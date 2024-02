Durante la trentacinquesima puntata del Grande Fratello, Perla Vatiero ha riabbracciato sua sorella Loana che, nei giorni successivi, ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo.

In merito al ritorno nella Casa di Mirko Brunetti e dell’eventualità che l’ex gieffino possa chiedere alla concorrente campana di uscire con lui, Loana ha detto: “Mia sorella si sarà fatta un sacco di domande. Penso che Mirko ieri sia entrato per avere delle risposte da mia sorelle perché lui forse è più lucido. Se Mirko è preso da Perla mi chiedo perché è entrato. Anche io l’ho visto un po’ freddo, non so se per paura o emozione, ma era un po’ tirato. Non so se arriveranno ad una risposta, positiva o negativa che sia, ma la vita è fuori, il futuro è fuori. In questo momento Perla si deve godere la casa e i concorrenti, poi le cose le risolverà fuori. Poi, hanno deciso di far entrare Mirko e sono contentissima perché per mia sorella lui è un punto di riferimento. Se non è amore è comunque un bene enorme.

Può essere una svolta per mia sorella, penso che lui le darà tantissimi consigli anche su come gestire queste forti pressioni che ha all’interno della Casa. Se Mirko le chiedesse di uscire e proseguire fuori questa riconciliazione, Perla potrebbe accettare, ma la vedo una richiesta televisiva perché se tu vuoi bene o ami una persona, richieste del genere non le fai. La aspetti, anche perché non stanno insieme e ricordiamoci che si sono fatti tantissimo del male, quindi aspetti per un mese e mezzo, non muore nessuno”.