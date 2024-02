Da quando ha messo piede nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata osteggiata in ogni modo dalla maggioranza dei coinquilini, i quali hanno cercato in tutti i modi di contrastare l’egemonia dell’attrice e il grandissimo seguito che ha al di fuori del loft di Cinecittà, ma con scarsissimi risultati. Con l’arrivo di Perla Vatiero, però, le cose sono cambiate, e il gruppo ha iniziato a puntare tutto sull’ex fidanzata di Mirko Brunetti (che ha un seguito altrettanto importante) con l’obiettivo di “far cadere la corona” di Beatrice.

Ieri pomeriggio, Mirko ha consigliato a Perla di pensare meno al gruppo e maggiormente a sé stessa, e di non farsi coinvolgere in “guerre” che non sono le sue. La gieffina ha cercato di giustificarsi, e nel farlo ha di fatto rivelato la strategia dei suoi “sodali”: “Io l’ho fatto un po’ per la situazione. Perché magari avendo la capacità di affrontare delle cose potevo cambiare tutto, la frittata, girare le cose… un po’ per loro… e… Non l’ho fatto per me, l’ho fatto per… Io mi sono sentita come se tutti quanti contassero su di me per quella cosa. Intendo loro, persone a me vicino che stavano male e che avevano visto in me il modo”.

Mirko ha cercato di far capire alla sua ex che dovrebbe agire pensando esclusivamente al suo bene e non a quello degli altri: “Devi anche capire cosa riguarda te. Pensa a te, devi pensare a te Perlì. Hai bisogno di fare sta roba secondo te? A me interessa quello che fai tu e come ti ho visto. Ho metabolizzato certe cose e non tornerei mai nel passato e spero anche tu. E tu adesso parli per loro”.