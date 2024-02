Durante la puntata del Grande Fratello del 14 febbraio, Mirko Brunetti è tornato nella Casa dove resterà per alcuni giorni come ospite, e la speranza di numerosissimi fan è che ci sia il ritorno di fiamma con Perla Vatiero.

Fino ad ora, però, l’ex gieffino ha rimproverato e non poco la sua ex fidanzata piuttosto che parlare del loro rapporto o di un eventuale futuro insieme. Mirko, infatti, ha suggerito a Perla di cambiare atteggiamento nei confronti di Beatrice Luzzi, e ha colto l’occasione anche per riprenderla in merito ai numerosi strafalcioni grammaticali.

A questo punto la vera domanda è: il ristoratore rietino è ancora innamorato della concorrente campana? La Vatiero sembra provare anche dei sentimenti per Brunetti, ma forse quest’ultimo, in virtù di ciò che ha potuto osservare fuori dalla Casa, potrebbe aver maturato la decisione di coltivare esclusivamente un rapporto di amicizia.

A dire la sua sui Perletti è stato un amatissimo ex vippone, ovvero Alex Belli, il quale sembra essersi fatto un’idea chiarissima su Mirko e Perla. Ospite di 361 Lounge, “Il Man” ha di fatto stroncato la coppia: “Se Perla è ancora innamorata di Mirko? Ti dico io di cosa sono innamorati questi due. Lo vuoi sapere? Della telecamera!”.