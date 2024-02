Nonostante i diversi momenti condivisi nella Casa del Grande Fratello e le notti trascorse a dormire nello stesso letto, tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero non c’è stato l’attesissimo ritorno di fiamma. Per questo motivo (e anche per smuovere le acque), gli autori hanno deciso di far rientrare l’ex gieffino come ospite per alcuni giorni. I fan della coppia, i cosiddetti Perletti, aspettano il bacio ormai da mesi, eppure ieri sera una frase pronunciata dal ristoratore rietino lascerebbe pensare che questo bacio ci sarebbe già stato.

Mirko, parlando con Perla, Letizia Petris e Paolo Masella ha rivelato: “Ti devo baciare in confessionale per avere otto bottiglie? Non ho capito?! Sono tre mesi che non la bacio. Quindi se proprio la devo baciare non lo faccio così”.

I fan della coppia, come riportano i colleghi di Biccy.it, hanno iniziato a festeggiare su X (ex Twitter): “Oddio ma allora si sono baciati a novembre sotto le coperte!”. “Raga ha appena detto che l’ha baciata tre mesi fa! Quindi la notte sotto le coperte”. “Ti fai sgamare subito! Tre mesi che non la bacia, quindi l’ha baciata quando stava con Greta”. “What?! Si sono lasciati a giugno, non da tre mesi, quindi si sono baciati al Grande Fratello”. “Ha appena detto che non la bacia da tre mesi, è successo, è successo, è successo!”.

Ma davvero Mirko e Perla si sono già baciati? In effetti, la Vatiero è entrata nella Casa lo scorso 16 novembre (esattamente tre mesi fa), dunque i conti tornerebbero…