Mirko Brunetti è tornato nella Casa del Grande Fratello dove vi resterà alcune settimane come ospite. La sua missione? Quella di risolvere i problemi con Perla Vatiero e valutare se tornare o meno con lei. Coloro che si aspettavano un riavvicinamento flash sono stati costretti a ricredersi. Nonostante 48 ore di convivenza forzata tra i due non è successo praticamente niente.

Se da un lato lei sembra ancora innamorata, lui appare più titubante, e non perde occasione per rimproverarla in merito ai suoi comportamenti nei confronti di Beatrice Luzzi e per gli strafalcioni grammaticali. Le ha prima spiegato la differenza fra il verbo instaurare e il verbo restaurare (“Instaurare. Non restaurare. Si restaura la basilica di San Pietro. Si instaura un rapporto”), le ha poi detto di usare meno l’avverbio “fondamentalmente” da lei usato come forma di intercalare e, infine, le ha corretto un congiuntivo.

Ma Perla ha deciso di metterlo alle strette e gli ha chiesto: “Mi ami ancora?”. Mirko, restando vago, ha risposto: “Ma il problema nostro è dirci o no ti amo?”, e quando lei ha insistito: “Quanto ti fidi di me?”, lui ha risposto: “Zero, da zero a dieci mi fido zero”.

Non è ancora in che modo di evolverà il rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, ma quel che è certo è che chi si aspettava un bacio, almeno per il momento, è rimasto deluso.