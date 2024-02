Mancano circa due mesi alla conclusione del Grande Fratello. Quella che doveva essere l’edizione del “ritorno alle origini”, sia per l’inserimento nel cast di persone sconosciute sia per la durata contenuta, si sta per trasformare nell’edizione più lunga di sempre. Lo scorso gennaio, TvBlog svelò, infatti che il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda fino alla fine del mese di aprile, anche in contemporanea con L’Isola dei Famosi, che dovrebbe iniziare l’8 aprile.

Nonostante manchino circa due mesi alla conclusione del reality, gli inquilini si stanno già preparando per il rush finale. Tra questi Anita Olivieri, una delle figure più controverse di questa edizione per via di un presunto rapporto preferenziale con uno degli autori del programma. Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche mentre confabulava con alcuni coinquilini. Inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò contribuisce ad alimentare le chiacchiere, in quanto la concorrente non fa proprio nulla per placare queste dicerie, anzi le alimenta costantemente.

Nelle ultime ore, intanto, Anita si è confrontata con Letizia Petris alle strategie future: “Io sono sicura che ad un certo punto potrà succedere che io dovrò iniziare a toccare Greta e Perla perché gli altri saranno tutti usciti, io lo dico. Che posso fare, devo nominare te o Paolo invece di loro due? Che devo fare? Non lo faccio, perché di ognuno di voi ho visto tutto quello che avete passato, cioè io non lo posso fare”. Parole, quelle della Olivieri, che hanno fatto infuriare, in particolare, i fan della Vatiero, che spesso si esposta per difendere la coinqulina durante le liti con Beatrice Luzzi.

Se la clip venisse mostrata in puntata potrebbe stravolgere gli equilibri interni alla Casa. Staremo a vedere...