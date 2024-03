Il 2 marzo di tre anni fa, la quinta edizione del Grande Fratello Vip giungeva all’epilogo con la vittoria di Tommaso Zorzi su Pierpaolo Pretelli. E proprio quel giorno ha segnato l’inizio della storia d’amore con Giulia Salemi, conosciuta proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Proprio per celebrare quel giorno, l’influencer italo-iraniana ha deciso di raccontare ai numerosissimi fan della coppia, tramite un video su TikTok, le emozioni e le sensazioni vissute durante il giorno della “liberazione”, come lei stessa lo ha definito.

“Sapete che oggi sono tre anni dal giorno della liberazione? Il 2 marzo era il giorno in cui Pier usciva dal Grande Fratello, perché io ero già uscita. I Prelemi, il nostro fandom, mi fa ridere parlare di fandom a trent’anni, però è anche molto cute, si interrogavano su quale fosse il nostro anniversario: il primo bacio il 26 dicembre oppure il giorno in cui è uscito dalla Casa e abbiamo potuto consumare? Alla fine abbiamo scelto il 26 dicembre, anche se è il giorno dopo Natale, però Pier ha scelto quello, mentre io volevo tenere il 2 marzo. Non mi dimenticherò mai ragazzi la sensazione di quella sera quando ho riabbracciato Pier finalmente senza telecamere, un senso di liberazione. Chi ha visto la mia edizione si ricorda che è stata molto impegnativa, quindi finalmente poter riabbracciare Pierpaolo senza il giudizio di quelli presenti in casa che per ogni cosa avevano da dire qualcosa era veramente la cosa più bella che mi potesse capitare da anni, perché dentro di me sapevo che mi ero innamorata, solo che dentro la Casa non ce lo dicevamo”.

Giulia ha poi raccontato ciò che ha fatto Pierpaolo non appena è arrivato in studio e ciò che è successo quando si sono ritrovati da soli: “La prima cosa che fece Pier appena arrivò in studio, mi guardò e mi si spezzò il cuore. Ricordo che appena è finita la puntata altre persone si sono fiondate addosso a Pier, e il mio manager mi disse di andare nel van e aspettare perché sarebbe stato lui a venire da me. Uscita dalla casa mi sentivo tanto insicura, il processo psicologico che è stato attuato in quei mesi mi aveva reso veramente debole, mi sentivo una m*rda. Tornando a quella sera, lui mi vide che me ne stavo andando e mi bloccò perché a me veniva da piangere, ma dalla felicità, perché non mi sembrava vero che il mio grande amore fosse uscito e fosse tutto per me. Sempre quella sera mi ricordo che gli avevo preparato la suite con tutte le foto nostre appese e tutti i petali, e mi ricordo che è stata una serata abbastanza di fuego, la mattina dopo prestissimo lui se ne va per andare da Leo”.