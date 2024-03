Dopo quella formata da Letizia Petris e Paolo Masella, e quella formata da Anita Olivieri e Alessio Falsone, nella Casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia. Stiamo parlando di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

I due concorrenti non hanno mai nascosto l’interesse reciproco, anche se all’inizio sembrava che il loro rapporto non sarebbe andato oltre una semplice amicizia. Al netto della faida esplosa tra i rispetti parenti (di cui Greta e Sergio non sono a conoscenza), i due gieffini si sono finalmente lasciati andare. Nel frattempo la madre dell’ex tentatrice, poco prima della rivelazione della figlia, ha detto di non essere favorevole a questa unione poiché pensa che la Rossetti sia “ovattata e molto confusa. E’ come se fosse l’ultimo uomo sulla faccia della terra, diciamo che si sta adattando quando fuori c’è un mondo”.

Nella Casa di Cinecittà, però, Greta e Sergio si sono scambiati il primo bacio. L’ex di Mirko Brunetti lo ha confessato ad Alessio Falsone questa mattina durante una chiacchierata in giardino. Parlando del bacio con Rosy Chin, l’ex tentatrice ha raccontato: “E’ stato delicatissimo, non è successo niente, delicato nelle coccole… Che casino, sto perdendo la testa. E’ stato troppo un crescere e mi fa paura questa cosa”.