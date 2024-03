Al Grande Fratello, mentre si trovava in piscina con Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti è tornata a parlare della sua esperienza a Temptation Island.

“Questa estate è vero che io mi sono cercata questa nomea perché esiste un programma. Però esiste la tentatrice che tenta e poi esiste Greta. E io, sia nel programma che fuori, non era quella che lo faceva lasciare (Mirko Brunetti, ndr) Perla, ma ero quella che lo spingeva verso di lui. Sembra folle… Anche quando mi vivevo Mirko, la maggior parte del tempo era fargli capire che gli volevo bene…”.

“Ma tu non sei venuta qua perché volevi bene a Mirko, ma perché volevi riprendertelo”, ha sottolineato Sergio. E Greta: “No, non la sai la storia. Luglio lo abbiamo vissuto io e lui, è vero. Io vedevo che c’era un sentimento con Perla e io cercavo di farglielo capire, non perché volevo togliermelo davanti, ma perché gli volevo bene, mi ero affezionata a lui. E sai come passavo fuori? Come quella che voleva liberarsi di Mirko e voleva trovare una scusa. Io credevo davvero nel loro amore, lo vedevo veramente. Per quanto ero convinta che lui amasse lei, fin quando non lo ammetteva io stavo con lui”.

Sui social, ovviamente, gli utenti stanno accusando la Rossetti di aver mentito e di continuare a mentire. “Praticamente sta raccontando che a Temptation Island lei non era lì per fare la tentatrice, ma in realtà per spingere Mirko verso Perla perché voleva bene a Mirko”, ha commentato qualcuno. E ancora. “Ma il tatuaggio l’hai fatto, e mica c’è scritto Perla”. C’è anche chi chiede di mostrare questa clip in puntata: “Lei era a Temptation per non far lasciare Mirko e Perla? Tra lei e Anita si contendono la corona per la più bugiarda. Fate vedere questa clip a Perla, adesso veramente basta prendere in giro le persone”.