Nelle ultime settimane sono giunte al capolinea le relazioni tra Elisa Visari (che si dice abbia un flirt con Simone Susinna) e Andrea Damante, e quella tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Alcuni giorni fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha messo un like al post del dj, e dopo questa mossa i fan dell’ex coppia hanno iniziato a farsi sentire nuovamente sui social.

Lunedì sera, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati anche beccati insieme a Milano allo stesso evento. I due, infatti, erano tra gli invitati al party di apertura del brand di Ignazio Moser, QLHYPE. L’account ufficiale del marchio ha condiviso un video in cui si vede che alla festa c’erano sia Giulia che Andrea. Tanto è bastato per mandare in tendenza su X l’hashtag #Damellis, con il fancom della coppia che ha iniziato ed esultare per questa sorta di reunion.

Le parole di Giulia De Lellis su Andrea Damante

“Io mi sono ritrovata a partecipare a Uomini e Donne per uno scherzo del destino. Una delle mie più care amiche mi portò lì mentre stavo per trasferirmi e andare a vivere a Londra per un anno sabbatico. Ero, infatti, molto indecisa se continuare con gli studi nell’ambito della moda oppure intraprendere un altro percorso e provare ad entrare a Medicina – aveva dichiarato la De Lellis a Tv Blog –. Poi arrivai a Uomini e Donne e trovai questo ragazzo, Andrea Damante, per il quale persi immediatamente la testa e i miei progetti cambiarono. In quel momento ho messo in stand by la mia vita. È stata la prima e forse unica volta in cui non riuscivo a capire che strada volessi realmente intraprendere. Poi non si è rivelato così difficile farlo perché la vita mi ha fatto scoprire un mestiere che allora praticamente neanche esisteva, quello di influencer”.