Si preparano i casting per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Dai corridoi degli studi di Cinecittà giunge voce che tra i vip in gara ci sarebbero anche due ex allievi di Amici di Maria De Filippi.

E’ quanto si legge sul sito di AnticipazioniTv che annuncia la partecipazione di LDA e Alba, protagonisti di Amici 21.

“Nel corso degli anni – si legge nell’articolo – L’Isola dei Famosi ha spesso inserito qualche ex allievo di Amici nel cast. Una sorta di tradizione che è stata quasi sempre rispettata nelle ultime edizione. Si ricordano, infatti, personaggi come Luca Vismara, Valerio Scanu, Moreno Donadoni e Marco Carta, ad esempio. Ed ecco che, per proseguire questa sorta di tradizione, Vladimir Luxuria avrebbe pensato addirittura a due giovani cantanti reduci dal programma di Maria De Filippi”.

La partecipazione di LDA e Albe ad Amici

I due hanno partecipato alla ventunesima edizione del talent show firmato Queen Mary.

LDA, figlio del cantautore Gigi D’Alessio, è stato eliminato nel corso del serale, mentre Albe è arrivato in finale. A vincere l’edizione quell’anno è stato il cantante Luigi Strangis, seguito da Alex Wyse e Sissi. Quest’ultima vista quest’anno al Festival di Sanremo durante la serata duetti insieme a BigMama, Gaga e La Niña.

Dopo la scuola di Amici LDA e Albe, ovvero Luca D’Alessio e Alberto La Malfa, hanno presentato svariati singoli senza mai però portare a casa grossi numeri. Certo, hanno i loro fan e followers, ma i dischi venduti non hanno soddisfatto le case discografiche.

Non si hanno ancora conferme della loro partecipazione a L’Isola dei Famosi, anche se la divulgazione di questa notizia ha entusiasmato le fan dei due ex allievi di Amici. C’è chi invece sostiene, però, che questa partecipazione dei due al reality sia solo un modo disperato per non finire nel dimenticatoio.