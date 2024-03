Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 11 marzo, è stato dedicato ampio spazio alla neonata storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Nella Casa, però, c’è chi crede che sia tutta una strategia, come ad esempio Beatrice Luzzi.

“Sono 5 mesi che Anita dice che Edoardo è il padre dei suoi figli, tempo una settimanella arriva un nuovo personaggio e tu improvvisamente ti dimentichi di tutto e tutti e lo umili in questo modo?”, ha spiegato Beatrice. Secondo l’attrice è tutto frutto di una strategia: “Questo comportamento racconta perfettamente cosa è Anita. Poco cuore nei confronti di Giuseppe e di Edoardo. Se non fosse iniziata questa ship Anita, che è in nomination da due settimane, sarebbe fuori”.

Anche Giampiero Mughini, collegato dallo studio, è stato piuttosto critico: “Come si fa a vivere come se niente fosse tutto questo? Edoardo che è stato accolto con occhi sbigottiti di passione, lucenti. E adesso viene triturato televisivamente. A miei occhi questo è orrendo. Qualsiasi cosa poteva essere rimandata. Chiedo scusa ad Alessio anche, però…”.

Nel frattempo, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, una persona che lavora per l’ex di Anita Olivieri avrebbe rivelato che lui non si farebbe vedere in ufficio ormai da diversi giorni: “Ciao Deia, mia cugina lavora per Edoardo Sanson, ha detto che è una settimana che non si fa vedere in ufficio, e sanno che è stato anche all’ospedale, ma non si sa cosa abbia avuto”.