Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni:

Per quanto riguarda il Trono Over si parte da Gemma Galgani. La dama sta conoscendo un nuovo cavaliere, e nonostante abbia detto che non lo prende più di tanto, lei dice che vuole continuare a conoscerlo. Lui si mostra disponibile ma la dama ha qualche dubbio. A quel punto, Tina Cipollari è intervenuta attaccandola e hanno discusso un po’. Successivamente si unisce anche Gianni Sperti contro la Galgani, dicendo che lei vuole continuare giusto per me, ma è evidente che tra una settimana chiuderà la conoscenza e non gli sembra giusto.

Ida Platano ha deciso di eliminare Daniele perché non riteneva che potessero continuare, preferendo concentrarsi unicamente su Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. Dunque, a meno che non arrivino altri, la scelta sarà su uno dei due. Ha portato in esterna entrambi e in studio si è discusso molto. Entrambi i corteggiatori erano un po’ arrabbiati, tanto che non l’hanno neanche invitata a ballare.

Daniele, il nuovo tronista, ha iniziato a conoscere le corteggiatrice e ne ha portate due in esterna, ma fa già un’eliminazione e ne manca una a casa.