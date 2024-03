Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, Alfonso Signorini ha mostrato ad Alessio Falsone e Perla Vatiero le dichiarazioni di Loana, sorella della gieffina, a Fanpage.it, che ha dato al gieffino del “pagliaccio”. A tal proposito, il concorrente ha risposto: “Il tempo è galantuomo, lo capirà anche la sorella. Da fuori alludevano che ci stessi provando con Perla, ma le voglio bene, punto”.

Al termine della diretta, Alessio ha avuto un lungo confronto con Perla, la quale non ha nascosto di nutrire dei dubbi sul coinquilino e sul suo modo di fare. E per quanto lui sostenga che la strategia non gli appartiene, lei ha cercato di spiegargli che poteva essere lecito pensarlo. Ad un certo punto della conversazione, però, Falsone si è lasciato andare ad un commento decisamente discutibile: “Quando sono entrato qua dentro la prima cosa che ho detto è che mi miei amici mi avevano detto di ‘far*i Greta’. Comincio a ridere e scherzare con Greta. E dico… mmm c’è il margine per lavorare, il nulla poi perché sarebbe stata una cosa così, per gioco. Arriva Sergio, gli ho chiesto se le piaceva davvero ed è finita lì”.

L’uscita infelice di Alessio ha fatto infuriare i telespettatori, che sui social si sono scagliati con forza contro il concorrente. Peraltro, poco prima, Falsone aveva ricevuto una strigliata da Simona Tagli per il modo in cui si era rivolto a Perla.