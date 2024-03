Durante la notte passata in suite, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno ceduto alla passione, ma nella Casa del Grande Fratello c’è chi crede che sia tutta una strategia, come ad esempio Beatrice Luzzi.

“Sono 5 mesi che Anita dice che Edoardo è il padre dei suoi figli, tempo una settimanella arriva un nuovo personaggio e tu improvvisamente ti dimentichi di tutto e tutti e lo umili in questo modo?”, ha spiegato Beatrice nel corso della puntata di ieri, lunedì 11 marzo. Secondo l’attrice è tutto frutto di una strategia: “Questo comportamento racconta perfettamente cosa è Anita. Poco cuore nei confronti di Giuseppe e di Edoardo. Se non fosse iniziata questa ship Anita, che è in nomination da due settimane, sarebbe fuori”. Alfonso Signorini paragona la storia di Anita Olivieri e Alessio Falsone ad una ben più nota: “Beatrice quello che mi stupisce è che tu sei una persona molto libera, perché non credi alla libertà di questo amore? La storia del GF è fatta storie che nascono così, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto scuola e ora il 30 giugno si sposano”.

“Io avrei avuto modo nei mesi scorsi di fare un relazione televisiva, e mai l'ho fatta, sia con Federico e lo stesso Vittorio, sarebbe stato strategicamente più sensato anziché farlo alla fine rovinando un rapporto di 10 anni”, si è giustificata Anita, che poi ha aggiunto: “Beatrice mi ha sempre detto sei fredda, mi ha fatto sentire insicura e adesso che cedo a qualcuno non le vado bene uguale. Con Edo ho fatto di tutto per recuperare, ma non è sato possibile”. “Non ho detto che è solo strategia - replica Beatrice -. Sicuramente c'è molta attrazione e sono simili, Anita ha alzato la temperatura velocemente perché forse è in bilico. Se fosse iniziato a settembre e ottobre non l'avrebbe alzata cosi. Edoardo è venuto in un giorno molto simbolico, per rispetto almeno tre settimane si potevano aspettare”.

“Quando fa comodo un giorno vale un mese e quando no tre settimane sono poche? - dice Alessio -. Non esistono persone cattive ma persone che soffrono, io penso che Beatrice sia invidiosa e una cosa simile non l'abbia mai provata. A me basta capire quello che percepisco io”.