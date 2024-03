Da poco si è conclusa la terza stagione di Doc Nelle tue mani e già si pensa alla quarta.

I vertici Rai, infatti, considerando il successo delle precedenti stagioni, hanno deciso di dare il consenso per il proseguimento della serie. Idem per Luca Argentero, il quale è ben lieto di ritornare a vestire i panni di Andrea Fanti.

Il finale di stagione ha visto il protagonista alle prese con la scoperta di una dolorosa verità riguardante il suo passato. Una buona parte di telespettatori avrebbe preferito un lieto fine fra Giulia ed Andrea. Invece colpo di scena: il medico si riscopre innamorato della sua ex moglie. Fanti decide così di dare le dimissioni per restare accanto a sua moglie Agnese che è di nuovo malata.

Giula, invece, ha vinto il concorso da primario a Roma ma per lei sembra esserci in serbo una nuova sfida. La dottoressa Giordano, infatti, potrebbe essere il nuovo primario.

Il finale dunque lascia spazio all’immaginazione narrativa dei telespettatori e dei fan di questo medical drama.

Cosa accadrà mella quarta stagione del medica drama?

In molti sostengono infatti che Giulia, nella quarta stagione troverà l’amore con Damiano, dopo l’abbandono di Fanti.

Gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli sembrano avere già le idee chiare, come affermano in un’intervista. “Sicuramente la quarta stagione dovrà avere un’intensità emotiva all’altezza delle prime tre. Se all’inizio immaginavamo una trilogia di Doc, la quarta stagione dovrà essere fondativa di un nuovo viaggio per Andrea Fanti”.

Le riprese inizieranno nel 2025, e le nuove puntate saranno trasmesse su Rai Uno a partire da gennaio 2026. Gli stessi autori annunciano delle new entry, nuovi personaggi che si intrecceranno con quelli storici.

Colpo di scena, l’uscita dal set di Agnese, per la quale sembrerebbe che la malattia non darà via d’uscita.

Questo risvolto narrativo è legato alla scelta o meno dell’attrice Sara Lazzaro che pare sia stanca di interpretare lo stesso personaggio per un altro anno.