Alessio Falsone è stato senza dubbio il protagonista assoluto della puntata del Grande Fratello dell’11 marzo. Dopo il confronto con Beatrice Luzzi relativo alla storia con Anita Olivieri, il concorrente è stato interpellato da Alfonso Signorini in merito al suo rapporto con Perla Vatiero. La gieffina campana si sente confusa e sopraffatta dalle emozioni, ma in suo aiuto accorre Mirko Brunetti che continua a darle sostegno dallo studio.

Dopo i messaggi in codice della scorsa puntata tra Alessio e Sergio, Perla è tornata a parlare del suo rapporto con Falsone, con Signorini che le ha chiesto se si fosse sentita presa in giro. “Quando ho visto il loro video mi sono posta tante domande. Ho messo in dubbio Alessio, anche se poi ho visto che mi vuole bene e ci tiene a me. Non mi dà fastidio che si sia avvicinato ad Anita, ma noi abbiamo creato un rapporto molto stretto. Non mi rendo conto di chi mi vuole bene e di chi sta con me per gioco. Io ieri sera ho parlato con lui e mi dimostra con alcune cose che a me ci tiene. Quando Perla litiga c'è Alessio che la difende”.

“Ha fatto una grande caduta di stile dal mio punto di vista - dice Mirko commentando dallo studio l'atteggiamento di Alessio -. Anche il giochetto fatto con Sergio. Perla è troppo ingenua e buona”. Il tempo è galantuomo - la replica di Alessio -. Io ho sempre messo le cose in chiaro, ho sempre fatto il tifo per loro. Io a Perla voglio un bene sincero non mi piaceva il triangolo che volevano mettere su”.

Perla crolla e scoppia a piangere e Mirko è subito pronto a proteggerla: “Non voglio vederla così è una ragazza intelligente e mi dispiace non essere lì mentre piange”. Parole che fanno tornare il sorriso sulle labbra di Perla: “Io non vedo l'ora di uscire, perché è la prima persona con cui ho bisogno di stare insieme”.

Al termine della puntata si sarebbe però verificato un duro scontro in confessionale tra Perla e Alessio. A rivelarlo è stata Deianira Marzano su Instagram: “Stanotte scontro in confessionale tra Perla e Falsone, perdurato anche a telecamere spente”.