Alessio Falsone è stato uno dei protagonisti della puntata del Grande Fratello di lunedì 11 marzo. Dopo il blocco sulla storia con Anita Olivieri, il concorrente ha affrontato anche la questione relativa al rapporto con Perla Vatiero. La gieffina si è sentita presa in giro da lui e ha messo in dubbio la veridicità della loro amicizia. Ad intervenire dallo studio anche Mirko Brunetti.

“Ti sei sentita presa in giro?”, ha chiesto Alfonso Signorini a Perla a proposito del rapporto di amicizia con Alessio, che durante la settimana ha creato una sorta di metafora con Sergio nei suoi confronti. Perla ha spiegato di averlo messo in dubbio, ma di volergli comunque bene: “Quando ho visto il loro video mi sono posta tante domande. Ho messo in dubbio Alessio, anche se poi ho visto che mi vuole bene e ci tiene a me. Non mi dà fastidio che si sia avvicinato ad Anita, ma noi abbiamo creato un rapporto molto stretto. Se all'esterno è frainteso, non mi interessa". “Perché ti sei staccato da loro?”, ha chiesto allora il conduttore ad Alessio. "Mi sono staccato perché inevitabilmente mi sono avvicinato ad Anita, ho chiesto anche scusa. Mi aspettavo mi comprendessero”, ha risposto lui.

In studio, Signorini ha dato la parola anche a Mirko Brunetti, chiedendogli se secondo lui Alessio avesse preso in giro Perla: "Ha fatto una grande caduta di stile, dal mio punto di vista, anche il giochetto fatto con Sergio. Perla è troppo ingenua e buona”.

Anche la sorella di Perla, Loana, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it e mostrata in diretta al GF, ha commentato il comportamento di Alessio, definendolo un “pagliaccio”. A tal proposito, il concorrente ha risposto: “Il tempo è galantuomo, lo capirà anche la sorella. Da fuori alludevano che ci stessi provando con Perla, ma le voglio bene, punto”. La Vatiero, con le lacrime agli occhi, ha aggiunto: “Mi dimostra che mi vuole bene”. “Mi dispiace non essere con lei quando piange”, ha concluso Mirko tra gli applausi dello studio.