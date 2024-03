Durante la diretta del Grande Fratello di ieri, lunedì 11 marzo, Beatrice Luzzi e Simona Tagli hanno espresso le loro perplessità circa la storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. E proprio i dubbi dell’attrice e della showgirl hanno scatenato la reazione piccata del gieffino.

Nella prima parte della puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda un confessionale in cui Beatrice ha demolito la coppia formata da Anita e Alessio: “Per cinque mesi Anita ha ripetuto quanto Edoardo fosse il suo uomo, il padre dei suoi figli e tempo una settimana si è lasciata andare con Alessio. Lui poi guardava un po’ di qua, un po’ di là. Lei improvvisamente si è dimenticata di Edoardo e l’ha umiliato. Come può stare questo poveraccio di Edoardo. per me è imperdonabile un comportamento del genere. Racconta perfettamente chi è Anita. Poco cuore nei confronti di Edoardo e l’ha dimostrato anche con Giuseppe Ma chi sei? Inoltre c’è sicuramente strategia. Lei è sempre stata fredda e trattenuta e improvvisamente fa questo?! Se posso fare una previsione, fuori questi due si lasceranno in un mese”.

Subito dopo sono state trasmesse le immagini in cui Simona ha detto cose analoghe a quelle di Beatrice: “Io non credo a questa farsa a questa messa in scena. io se fossi in Alessio ci penserei un miliardo di volte. Detto questo non ci vedo nulla di vero in questa nuova formazione”.

Durante la pubblicità, Alessio è rimasto in sala con Beatrice e Simona, e non appena si è alzato dal divano e ha detto: “Non me ne frega un ca**o di stare qui a sentire queste due vecchie”.

L’offesa del concorrente non è passata inosservata e ha scatenato la reazione indignata degli utenti sui social. Offesa che arriva a pochi giorni di distanza dalla minaccia che lo stesso Falsone ha rivolto a Federico Massaro in diretta televisiva.