Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 11 marzo, Alessio Falsone è finito nuovamente al centro delle polemiche per via del gesto di battere il piede a terra fatto a Sergio D’Ottavi in riferimento a Perla Vatiero. Un gesto che non è piaciuto alla concorrente campana, che nel corso della settimana ha espresso più di una perplessità circa la sincerità del coinquilino, iniziando a nutrire dei dubbi sul loro rapporto di amicizia.

Successivamente, Alfonso Signorini ha mostrato a Perla un’intervista rilasciata da sua sorella Loana a Fanpage.it, nella quale ha dato del “pagliaccio” a Falsone. Perla è apparsa delusa dalle parole di sua sorella e ha spiegato che dentro la Casa non riesce a rendersi conto di chi davvero le è amico e chi invece la sta usando. Alessio, dal canto suo, ha ribadito la sua buona fede e di tenere realmente alla Vatiero.

Al termine della puntata, Alessio si è detto risentito per ciò che è accaduto, spiegando che avrebbe voluto vedere un atteggiamento diverso da Perla. “Ma che ca**o comodo Perla? Secondo me in quelle cose devi essere netta, devi dire ‘Loana non c’è motivo…’. Mi ha chiamato pagliaccio. Ci rimango male, capisci? Se dicevano a te pagliaccio io avrei detto a mia sorella non preoccuparti che ci penso io. Mi girano le scatole, ma non ho detto che è colpa tua. Ma di cosa potevi farmi comodo? La mia responsabilità qual è? Di essere troppo simpatico? Perché di balli non ne abbiamo fatti, di abbracci non ce ne siamo dati, massaggi non ne abbiamo fatti. Perché con Giuseppe non è accaduto? Io non ho mai fatto niente nei tuoi confronti, io sono amico così, sono fatto così”.

Perla ha ribattuto: “L’approccio nei confronti di Perla non è mai stato diverso, questa cosa l’abbiamo chiarita e non penso ci sia bisogno di ripeterla a vita. Tu capisci che sei al Grande Fratello? Capisci anche le mie reazioni e il mio stress da cosa dipende? A te non sta mai bene come una persona risponde. Sono delle domande che uno si fa, me lo sono chiesta anche io se tu ti sei avvicinato perché sono un personaggio forte, ti conosco da venti giorni… poi che io mi fido perché ho vedo alcuni dettagli, tu devi notare le risposte che io do lì. Io ho detto che mi dispiace per alcuni atteggiamenti tuoi, però io non posso dire di avere dei dubbi sul bene che mi vuoi e te l’ho detto anche a te. Tu te la prendi tanto. Io mi sono sentita feli9ce quando è iniziata la cosa con Anita, perché ho detto finalmente posso vivere questa amicizia senza che nessuno alluda a niente”.

Sentendo Alessio alzare i toni, anche Simona Tagli è intervenuta nella discussione, invitando il concorrente a rivolgersi in modo diverso a Perla. “Intanto ca**o non glielo dici perché è una ragazza e non ti permetti. Non è una tua amica e non si dicono queste parole”.