Nella Casa del Grande Fratello, Anita Olivieri è tornata a parlare del suo ex fidanzato Edoardo Sanson, con il quale ha definitivamente archiviato una relazione che, tra alti e bassi, è durata circa dieci anni per iniziare una frequentazione con Alessio Falsone. Nella notte, la concorrente romana, convinta di non essere né ripresa né ascoltata, ha svelato ad Alessio nuovi dettagli sulla storia con il suo ex.

“Ci siamo sempre presi e lasciati. Quando poi si è presentato dopo quei due anni non ero così contenta, non provavo nulla quando lo guardavo. Avevo capito che era finita ma non sapevo come uscirne”. Anita ha poi proseguito dicendo di aver sempre detto ad Edoardo che sarebbe stato meglio per entrambi chiudere la relazione: “Mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui mi sono sentita in colpa. Perché per la sua situazione familiare importante, non è colpa sua. Io pure ho avuto dei traumi nella mia vita, ma arrivata a un certo punto devi cresce. Non posso scusare una persona all’infinito e scusarla. Anche mia mamma, la mia famiglia, i miei amici, tutti intorno a me… non volevano che io ci tornassi. Perché sapevano. Non abbiamo passato un Natale insieme… ero la più fidanzata di tutti ma sempre sola. Mi sentivo che non capiva…”. Eppure, solo poche settimane fa, Anita aveva detto che vedeva Edoardo come il padre dei suoi figli.

Nel frattempo, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, una persona che lavora per l’ex di Anita Olivieri avrebbe rivelato che lui non si farebbe vedere in ufficio ormai da diversi giorni: “Ciao Deia, mia cugina lavora per Edoardo Sanson, ha detto che è una settimana che non si fa vedere in ufficio, e sanno che è stato anche all’ospedale, ma non si sa cosa abbia avuto”.