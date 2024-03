Continua a far discutere la storia tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, nata negli ultimi giorni tra le mura della Casa del Grande Fratello.

A criticare la “ship” è stata anche Beatrice Luzzi durante la puntata di ieri sera: “Sono 5 mesi che Anita dice che Edoardo è il padre dei suoi figli, tempo una settimanella arriva un nuovo personaggio e tu improvvisamente ti dimentichi di tutto e tutti e lo umili in questo modo?”, ha spiegato l’attrice. Secondo Beatrice è tutto frutto di una strategia: “Questo comportamento racconta perfettamente cosa è Anita. Poco cuore nei confronti di Giuseppe e di Edoardo. Se non fosse iniziata questa ship Anita, che è in nomination da due settimane, sarebbe fuori”.

Anche Giampiero Mughini, collegato dallo studio, è stato piuttosto critico: “Come si fa a vivere come se niente fosse tutto questo? Edoardo che è stato accolto con occhi sbigottiti di passione, lucenti. E adesso viene triturato televisivamente. A miei occhi questo è orrendo. Qualsiasi cosa poteva essere rimandata. Chiedo scusa ad Alessio anche, però…”.

In merito alla storia tra Anita e Alessio si è espressa anche Rebecca Staffelli durante il GF Party: “Io ho un solo dubbio: che due caratteri così forti non so quanto possano durare. Ora siamo nella fase stupenda, bella, dell’inizio… Quando parte il cuore… E’ evidente che Alessio abbia rapito il cuore di Anita, è molto palese. Comunque ho paura che possano scoppiare da un momento all’altro con una lite bella importante”.