Chiara Ferragni, rispondendo al commento di un fan, ha lasciato intendere che sia stata di Fedez la decisione di mettere la parola fine al loro matrimonio.

La crisi tra l’imprenditrice digitale e il rapper continua ad essere al centro della discussione sui social. In queste ore, i follower della Ferragni le stanno chiedendo di chiarire la situazione.

“Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe che lo fosse, ma non sono così stratega. Purtroppo è un periodo molto doloroso”, aveva detto Chiara ai microfoni di Striscia la Notizia, smentendo così le voci a chi sosteneva che si trattasse di una presunta mossa di marketing per deviare l’attenzione dal Pandoro-gate.

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, la Ferragni aveva ribadito il concetto: “Purtroppo non è una strategia. Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. E’ un momento di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte ma vediamo, ora non so”.