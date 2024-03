Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 11 marzo, Marco Maddaloni, ironizzando, ha detto ad Alessio Falsone di stare lontano da Perla Vatiero. Nella giornata di ieri, sulla Casa di Cinecittà, è anche volato un aereo recante il seguente messaggio: “Perlì, mai fidarsi di chi sbatte i piedi”. Ieri sera, Alessio è quindi sbottato e ha minacciato di abbandonare il gioco, dicendosi pronto anche a pagare la penale.

Alessio minaccia di abbandonare la Casa

Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Biccy.it: "Qui ci sono troppe cose che mi danno fastidio. Tipo? Troppa gente che parla, gente che si offende, gente che mi soffre, in generale la situazione che si è creata. Ma a me onestamente chi me lo fa fare?! Però, siccome mi sono divertito, mi sono già fatto la mia esperienza, le amicizie che dovevo portare fuori le ho già costruite, fuori ho amici e famiglia… Non ho altro, non ho ambizioni di vincere, non me ne f**te un ca**o. La stanno mettendo giù che non mi piace, la storia del piedino, che prendo in giro Perla.

Sono proprio stanco di questa situazione. Gli aeri contro di me, poi tutti che continuano a dire cose assurde. Anche Marco Maddaloni? “Stai lontano da Perla”. Sì vabbè scherzando, ma sono partiti gli applausi. Ma applausi de che? Ma poi non solo Marco, anche Mirko.

Io non ho responsabilità e me ne stanno dicendo di tutte i colori. Poi io capisco che Maddaloni vuole bene a Mirko, ma io che male gli ho fatto? Perché darmi quella zeppata in diretta? Nella mia posizione non c’entrava nulla quella roba lì. Come se non bastasse tua sorella che rilascia interviste e mi dà del pagliaccio.

Basta, io me ne voglio andare fuori dal c***o. Io pago la penale e mi levo dal ca**o! Non ci penso mica troppo. Lo faccio se mi gira il ca**o. Qui hanno sbagliato proprio cristiano, perché io li appendo tutti, pago e lascio. Se ci penso mi agito”.