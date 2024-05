Veronica Peparini e Giulia Stabile hanno sempre avuto un rapporto fatto di stima ed affetto reciproco, sin da quando l’allora insegnante di Amici decise di puntare sulla ballerina e farla entrare, nel 2020, nel talent show di Maria De Filippi.

Negli ultimi mesi, però, sono iniziate a circolare alcune voci secondo cui tra le due ci sarebbero state tensioni. A rivelare come stanno davvero le cose è stata la stessa Veronica, presente all’inaugurazione della Paperini Academy, l’accademia inaugurata nei giorni scorsi insieme a suo fratello Giuliano.

In un’intervista rilasciata ai colleghi di SuperGuidaTV, ha parlato della sua nuova vita da mamma, dell’attuale edizione di Amici e del suo rapporto con Giulia: “Marisol Castellanos e Dustin Taylor sono due eccellenze della danza. Sono bravissimo ballerini che hanno tantissimo talento. Ben venga la vittoria sia dell’uno che dell’altra. Sono veramente preparati.

Con Giulia non è successo nulla. E’ una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa. E’ stata una mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici, e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo”.