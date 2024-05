Il 12 maggio scorso, Céline Blue, figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ha festeggiato il suo primo compleanno. La coppia, nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha vissuto una pesantissima crisi (e successiva rottura), ma ormai da diversi mesi c’è stato un ritorno di fiamma. L’influencer e il dj ligure, nonostante le voci che li volevano nuovamente insieme, non erano mai usciti allo scoperto, almeno fino al party di compleanno della loro primogenita, durante il quale si sono mostrati sui social insieme (per la prima volta dopo la fine della relazione).

Tuttavia, al netto del ritorno della serenità tra Sophie e Alessandro, la sorella di quest’ultimo, Giorgia Nicole Basciano, si è lamentata del fatto di non essere stata invitata alla festa di compleanno di Céline: “Tanti auguri piccolina di zia. Anche se ti ho visto solo quando eri piccina, e né io né la mia famiglia siamo stati invitati al tuo primo compleanno, sarai sempre nel mio cuore”, ha scritto su Instagram.

Le polemiche non sono di certo finite qui in quanto, nelle ultime ore, la madre di Basciano, Giovanna Ansanti, rispondendo al commento di un utente, ha tirato una frecciatina alla famiglia di Sophie: “La saggezza dei Codegoni? Ma che sai tu della vita reale e di come stanno veramente le cose”.

Insomma, dopo la polemica innescata dalla sorella di Alessandro, adesso si è aggiunta anche sua madre, che ha rincarato la dose. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sarebbe infatti in corso una “guerra” tra le due famiglie.