Nelle scorse settimane, Alfonso Signorini ha annunciato l’apertura dei casting in vista della nuova edizione del Grande Fratello, che prenderà il via il prossimo settembre. In attesa di scoprire quali saranno i Vip e i Nip che varcheranno la porta rossa, nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione su un volto noto che sarebbe stato contattato: si tratta di Luca Vezil, storico ex di Valentina Ferragni. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza: “Il GF vorrebbe dentro Luca Vezil, ma l'ex fidanzato della Ferragni junior dice no”.

Luca Vezil e Valentina Ferragni hanno avuto una storia d’amore che è durata quasi dieci anni. Poi, nell’ottobre del 2022 i due hanno annunciato annunciavano di aver deciso di lasciarsi di comune accordo. Vezil ha ritrovato l'amore al fianco di Virginia Stablum, mentre Valentina ha iniziato a frequentare Matteo Napoletano, di nove anni più giovane di lei.

Valentina Ferragni, perché è finita con Luca Vezil

“Come ogni coppia c'erano molti alti e bassi, io personalmente non ho mai voluto condividere i bassi con nessuno ma purtroppo c'erano. E quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi e basta. Penso che una volta che prendi consapevolezza, ti guardi dentro e capisci che una cosa non ti fa più stare bene, da lì già stai meglio”.