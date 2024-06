Sophie Codegoni e Aron Piper si sono conosciuti durante l’ultima Fashion Week di Milano, e tra i due sarebbe scattato il colpo di fulmine. Prima l’incontro al Lucid, esclusivo club meneghino, poi la notte trascorsa a Palazzo Parigi, hotel particolarmente amato dalle star. Ma l’attore di Elite è realmente preso dall’ex gieffina?

Nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha rivelato che ci sarebbe un terzo incomodo, in quanto Aron avrebbe scritto ad un’altra ragazza.

“Ci sono delle novità. Nel corso dell’incontro, in quei giorni tra Sophie Codegoni c’è stato un terzo incomodo, una donna. Tra l’altro è una mia follower, perché lo sai che io sono internazionale e mi seguono tutti. E ho le prove di quello che dico, solo con le prove mi muovo”

Gabriele Parpiglia è intervenuto per confermare l’esistenza di una chat tra Piper e questa ragazza misteriosa: “Prima di venire qui in diretta abbiamo visto tutte le prove perché non vogliamo avere delle querele da nessuno. Ho visto le chat dietro le quinte e ascoltato gli audio, la ragazza però ha chiesto l’anonimato”.

Quel che è certo è Sophie è presissima: “Io ho visto le prove, i messaggi di Aron Piper nella chat, lui corteggiava questa donna. Cosa le scriveva? La stava corteggiando, poi l’ha anche invitata a raggiungerlo a Palazzo Parigi proprio nei giorni in cui lui era con Sophie. Però voglio dire che Sophie è presissima da lui e da quando l’ha conosciuto ha rivelato al migliore amico più volte quanto fosse presa e ho le prove anche su questo. Però Aron Piper si fa anche i fatti suoi. Tra l’altro questa ragazza l’ha anche appeso, gli ha dato il due di picche nonostante fosse Aron Piper. Tra Sophie e Alessandro è finita definitivamente, io ho sentito lui e non c’è possibilità di ritorno. La loro storia adesso è irrecuperabile. Sophie Codegoni scopre adesso che Aron ci ha provato con un’altra”.