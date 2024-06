Anita Olivieri è stata ospite di Turchese Baracchi nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando. L’ex concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello, oltre a svelare nuovi retroscena sulla fine della storia d’amore con Alessio Falsone, ha tracciato un bilancio della sua avventura nella Casa di Cinecittà, e ha detto la sua sulla rottura tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

“Il Grande Fratello di positivo mi ha lasciato che nella vita essere sé stessi costa, più si cresce e più è difficile adattarsi, il prezzo è alto, nel bene e nel male. Non è facile, però andare a letto e dire ‘sono io’ mi ha rafforzato. E’ stata un’esperienza introspettiva, mi ha fatto capire tante cose di me ed è stata fatta di persone e legami profondi. Neanche con i nostri parenti stiamo 24 ore su 24, è a tutti gli effetti un esperimento sociale complesso. Non mi sono risparmiata, la noia è portatrice di discussioni, la cosa più piccola e stupida diventa il centro del mondo.

Capisci i tuoi limiti, ti devi adattare alle persone, ai caratteri. L’ho superata? Non so, ne sto ancora discutendo con il mio psicologo. L’ho detto più volte, non ho mai visto il Grande Fratello. Da un lato ho pensato che se l’avessi visto sarei stata più preparata, però poi non sarei stata io, quindi forse è meglio così. Nessuno è perfetto, ogni persona ha qualcosa da migliorare, altrimenti non saremo umani. Io sono stata me stessa, una bella spina nel fianco per gli autori”.

Poi, Anita ha parlato della rottura tra Greta e Sergio: “Non è facile, fuori ti arriva tutto insieme, e se non sei abituato è difficile. Non li ho sentiti, ma penso stiano cercando di trovare un modo. Ho chiesto e mi hanno detto che stanno bene, ma sono cose private”.