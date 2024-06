Massimiliano Varrese è stato ospite di Turchese Baracchi nel corso dell’ultima puntata di Turchesando. L’attore e cantante, oltre a parlare del vero significato del suo nuovo singolo Fai Clap Clap, ha detto la sua sulla fine della storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

“Il Grande Fratello mi ha fatto conoscere persone meravigliose, conoscere me stesso, fare un passo indietro ed attendere. Le persone che mi sono rimaste più nel cuore sono Anita, Rosy, Maddaloni, Federico e Sergio. Io sono fuori dal mondo, vivo nel mio mondo artistico, mi dispiace molto per Sergio e Greta, quando le cose non vanno meglio interrompere. Sono molto legato a loro, non mi sono mai intromesso nelle dinamiche di coppia, ho mandato un messaggio di sostegno”.

Sergio annuncia la rottura con Greta

“Mi trovo, mio malgrado, a dover scrivere della fine di una storia nella quale ho creduto fortemente nonostante i molteplici ammonimenti e pregiudizi circa la difficoltà di Greta di approcciare ad una relazione in modo serio e sincero. Non mi posso rimproverare nulla, in termini di rispetto, protezione, fiducia, serenità, comprensione, onestà, libertà e fedeltà, cosa che ho scoperto con certezza non essere stata ricambiata da lei. Credo che la mia immagine di Gentlman e non mi vergogno di sottolinearlo, sia servita a ripulire la sua, troppo spesso (e forse anche a ragione) messa in discussione da un pubblico sinceramente più attento di me, dal quale oggi ahimè dal quale oggi non posso più proteggere. Forse si può anche perdonare un tradimento, ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti. Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che voglio per la mia vita, ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto quello per me stesso.

Non sono solito divulgare questo tipo di notizie riguardanti la mia sfera privata e sentimentale. Ma essendo noi una coppia nata sotto i riflettori e gli occhi di tutti, avendo un seguito di persone che quotidianamente investe il proprio tempo, le proprie energie e i propri soldi per sostenerci, condividere ricordi passati e attimi di vita presente, ci tenevo immensamente nell’informarvi di quanto accaduto, nutrendo un profondo rispetto e ammirazione per tutto ciò che ci avete sempre dato.

Sono certo che capirete e continuerete a supportarmi con il vostro calore e affetto. Mordete la vita! Tenendo sempre fede ai valori ed ai principi che nella società di oggi purtroppo vengono meno. Il tempo è stato ancora una volta galantuomo. Vi abbraccio forte”.