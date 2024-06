L’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi è giunta al capolinea poche settimane dopo la fine della loro avventura al Grande Fratello. In un’intervista rilasciata lo scorso maggio a SuperGuidaTV, il 31enne calabrese ha dichiarato di aver tagliato i ponti con l’ex amica: “Il legame con Anita per me è un capitolo chiuso. Dopo essere uscito dalla Casa, mi sono reso conto di alcune cose e ho deciso di prendere le distanze da questo rapporto”.

La fine dell'amicizia tra Anita e Giuseppe

Ospite a Reality Bites, Anita ha svelato il perché della fine dell’amicizia con Giuseppe: “No words. Non so che dire su Giuseppe – ha detto Anita come riportato da IsaeChia.it -. Io lo sentivo quando siamo usciti, evidentemente non conveniva dirlo. Accetto la sua decisione e le conseguenze se le prenderà. E’ una persona umilissima e bravissima, poi ognuno c’ha le sue sfaccettature. non me l'aspettavo, è stato inaspettato, una cosa forse dettata da poteri supremi. Io penso che ci sia stato un condizionamento, non so se da Beatrice, forse dalla pressione dei Luzzers. Ci stavamo sentendo e lui diceva che non aveva rapporti con me”.

E ancora: “Sacrificare rapporti per i quali ne valeva la pena…fa ridere, non me l'aspettavo. Gli scrivevo sempre io poi è venuto a Roma e non me l’ha detto. Alla fine l’ho conosciuto sei mesi, la vita vera non è stata all’altezza. Io ci sono rimasta male perché ha fatto quello che temeva facessi io. Ci legavano tanti valori ma ha 31 anni e per lui ha più importanza la visibilità di un rapporto. Io voglio persone vere al mio fianco, l’hype può finire, io credo nei rapporti umani. Montarsi la testa è sbagliato, devi ricordarti chi sei e da dove vieni, lui si è un po’ perso. Non è morto nessuno, io gli auguro il meglio”.

Anita su Giuseppe: "Continuo a volergli bene"

Ieri, durante un suo intervento a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda su Radio Cusano Campus, Anita ha però aperto uno spiraglio sulla possibilità di recuperare il rapporto con Garibaldi: “Io penso che nella vita mai dire mai... Io a Giuseppe ho voluto veramente tanto bene, tutto quello che è stato visto per me era vero, lo era anche per lui senza dubbio, quindi noi abbiamo vissuto tutto profondamente. Abbiamo pianto tantissimo per il bene che ci volevamo, è stato assurdo, quindi io penso che nella vita le cose accadono, ci sono complicazioni, io continuo a volergli bene…”.