Sophie Codegoni ha voltato definitivamente pagina dopo la rottura con Alessandro Basciano. Nel corso della trasmissione radiofonica Gente di Marte, Deianira Marzano ha svelato tutti i retroscena sull’incontro dell’influencer con l’attore spagnolo Aron Piper, protagonista della serie tv Elite. Dal primo approccio al Lucid, club esclusivo di Milano, alla notte di passione trascorsa insieme a Palazzo Parigi, albergo amato da star internazionali e nostrane. A parlare del flirt dell’estate è stato anche il settimanale Chi sul numero in edicola a partire da oggi, mercoledì 19 giugno.

Sophie Codegoni, l'incontro con Aron Piper e la fine della storia con Alessandro Basciano

“La notizia (con foto di ordinanza) fa il giro del web. Sophie Codegoni a cena con Aron Piper, già, quello di Elite, la serie di successo di Netflix, l’attore protagonista (che ha 12 milioni di follower su Instagram) – si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini -. Aron, dopo essere stato a Capri per la sfilata di Jacquemus nella villa che fu di Curzio Malaparte, ci ha preso gusto, con la moda e con l’Italia, ed è volato fino a Milano per la settimana della moda uomo.

Così, in una di queste serate, si è ritrovato con alcuni colleghi e alcuni amici a cena al Lucid, ristò super esclusivo, anzi club super esclusivo nel perfetto centro di Milano. E qui, a tavola, fra un calice di vino bianco fermo e qualche sorriso, ha incontrato Sophie Codegoni. I due sono apparsi, in effetti, affiatati, tanto da ritrovarsi anche dopo cena. Infatti, il gruppo si è poi spostato a Palazzo Parigi, dove Aron è sceso per trascorrere queste giornate meneghine in sontuosa tranquillità. In ogni caso, tra un cin e un ritrovarsi in zona Brera, dove c’è appunto l’hotel più amato da tante star, le voci e le immagini sono planate sul web. E la cosa non è passata sopra la testa di Alessandro Basciano. Così come quando lui, a Ibiza, si era visto con una ragazza e, no, la cosa non era passata per niente sopra la testa di Sophie […] Alessandro e Sophie, come sottolineano molti cari amici comuni, si sono lasciati da almeno una quindicina di giorni. E questo dopo mesi piuttosto burrascosi: molto spazio alle liti, pochissimo alla tenerezza. Si tornava sempre sui vecchi ricordi tutt’altro che cari, ci si rinfacciava tutto il possibile. Finché Sophie non si è spostata in un’altra casa. E a casa di Ale, come ha sussurrato lui all’orecchio di un amico più caro degli altri, tutto si è fermato”.