Mahmood è stato protagonista di una lunga chiacchierata con Willy Chavarria su Paper Magazine, nel corso della quale hanno parlato di come si sono conosciuti e delle rispettive carriere. Il cantante ha rivelato di essere un topo particolarmente riservato, ma di riuscire a lasciarsi andare nella stesura delle sue canzoni.

“Mia mamma mi dice sempre che quando ascolta la mia musica scopre cose nuove su di me. Ho questo problema con le persone che amo, perché non mi piace parlare della mia vita privata – riportano i colleghi di Biccy.it -. Ma quando scrivo canzoni, se non metto qualcosa sulla mia vita privata, perdo l’opportunità di creare questa intimità tra me e le persone che mi ascoltano.

Quest’ultimo album, Nei Letti Degli Altri, è l’album più intimo che abbia mai prodotto, perché ho lavorato molto su me stesso in questi ultimi due anni. Inoltre, il modo in cui entro in contatto con nuove persone è diverso. Ho capito che molti aspetti del mio comportamento erano negativi e ho deciso di lavorarci su, di non chiudere gli occhi e provare semplicemente a tornare a casa”.

Mahmood ha poi parlato di un ex amore citato in una sua canzone: “Ad esempio, ho questo ex con cui ho avuto una relazione più lunga per cinque anni. Adesso siamo amici, ma ho scritto questa canzone che era sincera al 100%. C’è una parte in cui dico: ‘Più che far parte di una threesome, mi piacerebbe avere dei fiori’. Capisco che a volte l’altra persona possa sentirsi attaccata perché certe cose devono rimanere private. Ma se censurassi quella storia, perderei l’opportunità di entrare in contatto con le persone”.