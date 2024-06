E’ giunta definitivamente ai titoli di coda la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo la rottura, avvenuta a suon di accuse reciproche a Verissimo, l’influencer e il dj ligure hanno provato a ricostruire il loro rapporto, anche per il bene della piccola Céline. Tentativo, però, risultato vano, visto che i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sono lasciati circa due settimane fa, e lei ha intrapreso una frequentazione con Aron Piper, noto attore della serie tv Elite.

Ieri, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, Deianira Marzano ha raccontato tutti i retroscena sul flirt tra Sophie Codegoni e Aron Piper (clicca QUI per l’articolo), svelando anche qual è stata la reazione di Alessandro Basciano alla nuova frequentazione della sua ex.

“Alessandro è a conoscenza del flirt in corso tra Sophie e Aron. E’ vero, le cose andavano male da un po’, ma si erano lasciato da quindici giorni, quindi ha avuto una doccia fredda, non si aspettava che sarebbe accaduto tutto questo. Anche perché considera che le cose di Sophie sono ancora a casa loro, e tra l’altro Alessandro aveva chiesto alla colf di sistemargli tutte le cosine nell’armadio anche per colori, proprio perché sperava in un ritorno. Con Alessandro è finita, lui sta molto male”.