Lo scorso maggio, durante un’intervista radiofonica Paolo Masella ha punzecchiato Beatrice Luzzi, dichiarando che all’interno della Casa del Grande Fratello ha avuto atteggiamenti da persona cattiva. Alcune ore dopo, Giuseppe Garibaldi ha pubblicato un post su Instagram che sembrava riferito proprio all’ex coinquilino.

“Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un po’ di tatto e di umanità, per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti i giorni sotto giudizio. Io vi consiglio “Cercate di guardare la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui”.

La scorsa settimana, Simona Tagli ha affidato una sua lettera al settimanale Di Più, nella quale si è detta delusa da Beatrice Luzzi che, al termine del reality show, non si sarebbe fatta sentire (fatta eccezione per due messaggi formali). Ma non solo. La soubrette ha anche dichiarato che l'attrice sta cavalcando "l'onda Garibaldi". L’ex gieffina e il suo agente hanno condiviso la lettera anche su Instagram, e tra i tanti commenti c’era anche quello di Giuseppe Garibaldi. Il 31enne calabrese ha tirato una frecciatina a Simona e ha difeso ancora una volta Beatrice: “Questa era meglio se non la pubblicavi. Perché piuttosto di fare hype ti diminuiscono i follower”.