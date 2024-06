La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto procede a gonfie vele. La coppia, nata durante l’ultima stagione di Uomini e Donne, reduce dalla loro prima vacanza insieme in Egitto, è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. I due ex volti del dating show di Maria De Filippi hanno raccontato come procede la loro relazione, fornendo al contempo un piccolo scoop: la convivenza è un progetto a cui stanno pensando in maniera piuttosto seria.

“Ci troviamo abbastanza bene. Difficile viversi fuori dal programma, perché all’esterno ci si conosce sotto ogni punto di vista. L’impatto iniziale è stato forte, però io più lo scopro e più mi piace. In generale, promosso”, ha detto l’ex corteggiatrice napoletana.

“Ci sono, come in ogni coppia, momenti di up e down, questi ultimi causati da piccole cose che però poi possono diventare un qualcosa di più grande. Sto scoprendo una persona matura e responsabile”, ha sottolineato Brando.

Il principale ostacolo nel loro rapporto è la distanza: Brando vive a Treviso, mentre Raffaella risiede a Napoli. Al momento si stanno impegnando al massimo per trascorrere insieme quanto più tempo possibile, ma ovviamente non è semplice. L’ex tronista ha spiegato ha spiegato che sta seriamente pensando di dare una svolta alla relazione: “Convivenza? Appena usciti dal programma no, non ci pensavo. Ora, con il passare delle settimane, mi rendo conto che più stiamo lontano e più stiamo peggio, più stiamo insieme e più stiamo meglio. Quindi ci sto pensando fortemente. Non sono un tipo molto sentimentale al telefono, e lei riceve mancanze che io non voglio dare ma che lei comunque avverte. Vorrei togliere questo elemento alla relazione, avvicinandomi”.