Dopo i rumor circa una presunta crisi, ieri pomeriggio Sergio D’Ottavi ha rotto gli “indugi” e ha annunciato la fine della storia d’amore con Greta Rossetti, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello.

L’imprenditore laziale si è affidato ad un comunicato su Instagram per mettere al corrente i fan della coppia sulla rottura con l’ex tentatrice, avvenuta, stando a quanto dichiarato dall’ex gieffino, a causa di “tradimenti, bugie e scappatelle”. In seguito, Sergio ha fatto marcia indietro: “Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, soprattutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico”.

Dal canto suo, Greta, dopo essere rimasta in silenzio per alcune ore, ha rotto il silenzio pubblicando a sua volta due storie su Instagram: “Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle…resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia”.

In una storia successiva, l’ex gieffina ha poi aggiunto: “Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e devo dire che mi avete stupito… Troppo facile puntare il dito e massacrare, però pensare che di fronte quei commenti c’è una persona che li legge, a me ormai non mi tocca più, ci sono abituata, ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso”.

Ovviamente, nelle ultime ore i fan della coppia hanno chiesto a Marcella Bonifacio, mamma della Rossetti, di spiegare come stanno le cose. A chi le ha scritto “Sarà molto difficile recuperare dopo quello che ha scritto Sergio”, la donna ha risposto “Non è così, capirete”. In seguito, mamma Marcella ha pubblicato una storia con in sottofondo la canzone di Vasco Rossi “Senza parole”.