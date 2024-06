Ieri pomeriggio, con un comunicato su Instagram, Sergio D’Ottavi ha annunciato al fine della relazione con Greta Rossetti. L’imprenditore ha espressamente dichiarato (salvo poi fare retromarcia) di essere stato tradito dall’ex tentatrice. Inoltre, ha insinuato che l’interesse della Rossetti nei suoi confronti fosse esclusivamente un modo per ripulire la sua immagine dopo Tempration Island.

“ […] Credo che la mia immagine di Gentlman e non mi vergogno di sottolinearlo, sia servita a ripulire la sua, troppo spesso (e forse anche a ragione) messa in discussione da un pubblico sinceramente più attento di me, dal quale oggi ahimè dal quale oggi non posso più proteggere. Forse si può anche perdonare un tradimento, ma bisogna avere la lealtà di ammetterlo e tentare di giustificarlo quando si viene inequivocabilmente scoperti. Non si possono costruire le fondamenta di un rapporto su menzogne, scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che voglio per la mia vita, ho imparato a caro prezzo il rispetto per gli altri e soprattutto quello per me stesso”.

Il caso ha voluto che, nella giornata di ieri, Sergio e Greta fossero impegnati entrambi in un evento a Roma (dovevano presenziare come coppia), e proprio negli istanti in cui, con le parole di D’Ottavi, si consumava la rottura, i due ex concorrenti del Grande Fratello sono stati immortalati da un fan.

Intanto, dopo diverse ore dalla storia di Sergio, Greta ha rotto il silenzio: “Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle…resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia”.

E ancora: “Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e devo dire che mi avete stupito… Troppo facile puntare il dito e massacrare, però pensare che di fronte quei commenti c’è una persona che li legge, a me ormai non mi tocca più, ci sono abituata, ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso”.