Dopo circa tre mesi di relazione, Sergio D’Ottavi ha annunciato la fine della relazione con Greta Rosetti. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha lasciato intendere di essere stato lui a prendere questa decisione dopo aver scoperto di un tradimento.

“[…] Un tradimento si può perdonare, però serve il coraggio e la lealtà di ammettere tutto e soprattutto non si deve cercare di giustificarsi quando si viene beccati. Non si può costruire una relazione su fondamenta fatte di bugie, mancanze di rispetto, scappatelle e superficialità”.

Dopo le rivelazioni di Sergio, Greta e i suoi familiari hanno chiuso i loro profili Instagram e li hanno resi privati per diverse ore. D’Ottavi ha invece cancellato lo sfogo e ieri notte ha fatto una precisazione che sa tanto di retromarcia. Ha infatti dichiarato che chi non conosce i fatti potrebbe aver frainteso, che non ci sono stati tradimenti fisici e che a lui dispiace se ciò che ha scritto ha leso l’immagine della sua ex: “Mi dispiace fortemente se la pubblicazione delle motivazioni della storia riguardante me e Greta possano ledere la sua immagine, soprattutto per chi non conoscendo esattamente la realtà dei fatti possa fraintenderli. Vi chiedo gentilmente di non esprimere giudizi cattivi laddove non è avvenuto un tradimento fisico”.

In seguito, Greta ha rotto il silenzio in merito alla rottura con Sergio: “Quanto accaduto oggi preferisco per il momento tenerlo per me. Le parole hanno un peso e prima di usarle bisogna stare attenti perché è facile travisarle…resta il fatto che i motivi del litigio resteranno a mio avviso privati, ci tengo solo a precisare che non ho tradito nessuno e mai lo farei. Per il momento non aggiungerò altro perché IO non sbaglio presa dalla rabbia”.

In una storia successiva, l’ex gieffina ha poi aggiunto: “Ho preferito aspettare prima di smentire per leggere la vostra cattiveria fino a che punto arrivasse e devo dire che mi avete stupito… Troppo facile puntare il dito e massacrare, però pensare che di fronte quei commenti c’è una persona che li legge, a me ormai non mi tocca più, ci sono abituata, ma state attenti con chi lo fate perché è pericoloso”.