Nikita Pelizon è stata ospite dell’ultima puntata di Non succederà più, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli in onde sulle frequenze di Radio Radio.

L’influencer triestina, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, oltre a parlare della fine dell’amicizia con Antonella Fiordelisi, ha detto la sua su Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

“Non ho seguito il Grande Fratello quest’anno. Sì, Perla e Mirko ho visto qualcosa. So che sono molto amati, non so però cosa risponderti personalmente perché non ho visto il GF. Io l’ho fatto per un altro motivo, ovvero dare a chi mi seguiva la conferma che io fosse sempre la stessa, e poi per farmi conoscere anche dagli altri. Ma è ovvio, anzi matematico capire che se si sta insieme hai comunque un fandom, quindi è meglio che non ti molli! Poi non c’è cosa più bella che vedere un amore sbocciare”.

Nikita ha anche lasciato intendere di non essere più single: “Se sono single? Non posso rispondere se sono single al momento. Io comunque mi imbarazzerei tantissimo ad innamorarmi in tv. Se è Matteo (Diamante, ndr)? No. Un altro. Sì! No, non è di questo ambiente. Non voglio dire proprio niente al momento”.