Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Giada Di Miceli nel corso del programma radiofonico Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L’influencer triestina ha parlato del periodo non particolarmente semplice che ha attraversato: “Sono stati mesi difficili, ma hanno portato i loro frutti. Mesi fa è successo quel casino mediatico assurdo e questa cosa mi ha fatto stare male. Sono stati due mesi infernali? Per Antonella Fiordelisi? Ma va, figurati! Ma chi ci pensa a quello! Non ho pensato minimamente a quello. Mi riferisco a quando avevo lanciato il mio corso motivazionale e tutti se l’erano presa. Era successo un bordello, mi aggredivano verbalmente ed è stata una situazione un po’ bruttina. In questi mesi, però, mi sono messa a studiare, ho preso un sacco di certificati, ne ho una collezione. Perciò lo rifarò!”.

L’amicizia tra Nikita e Antonella è giunta al capolinea alcuni mesi dopo la fine del Gf Vip, proprio in corrispondenza della bufera mediatica relativa al corso motivazionale. La Pelizon ha spiegato cosa non le era piaciuto della Fiordelisi: “Io e lei abbiamo alcune cose proprio diverse. Nel contempo siamo entrambe simpatiche, ironiche. A prescindere da questo, non mi sono piaciuti i suoi comportamenti. Ti faccio un esempio: tu hai un’amica e quest’amica sta avendo un casino e di conseguenza arrivano un sacco di messaggi di odio, ti chiama questa tua amica per avere conforto e tu, anziché risponderle, pubblichi sui social cose che invece innalzano l’odio nei suoi confronti.

Sicuramente non ha parlato bene di me, minimamente. O comunque non ha annullato le voci che dicevano che i suoi post erano contro di me. Lei sa benissimo come funzionano i social, quindi non è un comportamento che io come amica accetto e che io voglio dalle mie amiche, o comunque dalle persone che stanno vicino a me […] Posso dirti che le auguro ogni bene e andiamo avanti con un’altra domanda”.