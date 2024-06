Sembra essere giunta nuovamente al capolinea la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I Basciagoni, fan della coppia nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip erano da poco tornati a gioire per l’amore ritrovato tra i due ex vipponi che, lo scorso 12 maggio, sono riapparsi insieme sui social in occasione della festa di compleanno della piccola Céline. La relazione tra Sophie e Alessandro aveva subito una brusca frenata quando entrambi si sono lanciati accuse pesantissime a Verissimo. Una relazione che non sembrava più recuperabile e che invece, a distanza di alcuni mesi dalla rottura e dopo diversi rumor circa un presunto ritorno di fiamma, sembrava tornata, seppur faticosamente, in carreggiata. Le foto in occasione del compleanno della piccola Céline erano sembrate la conferma del loro riavvicinamento, e non solo per il bene della piccola.

Il compleanno di Alessandro Basciano

A distanza di alcune settimane, però, una nuova tempesta ha travolto Sophie e Basciano. Il primo giugno, infatti, Alessandro è stato un protagonista di un dj set in un noto locale di Milano Marittima e, poco dopo, ha festeggiato il suo 35esimo compleanno in compagnia di alcuni amici. A far rumore, ovviamente, l’assenza della Codegoni. In alcuni video del party diventati virali sui social, all’occhio attento dei fan non è sfuggita anche la presenza di Antonella Fiordelisi, grande protagonista della settima edizione del Gf Vip. Una presenza, quella dell’influencer campana, ritenuta “inopportuna” e “fuori luogo” dai fan, in quanto la Fiordelisi si è sempre dichiarata amica di Sophie. Al di là della presenza o meno di Antonella, agli occhi dei sostenitori della coppia l’assenza della Codegoni significa una sola cosa: tra lei e Basciano è scoppiata una nuova crisi.

Ed infatti, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica condotta da Gabriele Parpiglia in onda sulle frequenze di Radio Marte, Deianira Marzano, dopo aver rivelato che l’influencer parteciperà ai provini della nuova edizione di Tale e Quale Show, ha di fatto confermato le voci sulla nuova crisi che stanno attraversando Sophie e Alessandro: “ A parte il canto e anche la televisione, lei e il fidanzato Alessandro Basciano sono in crisi, ancora. Sì, avevano fatto pace da poco. Lei ora si è trasferita a casa di sua madre”.

Amedeo Venza: "Dovete accettare che una storia finisce"

Intanto, nelle ultime ore, Amedeo Venza, notoriamente molto vicino alla coppia, ha rotto il silenzio dopo che gli sono arrivate alcune segnalazioni sulla presenza di Sophie e Alessandro allo stesso evento. L’esperto di gossip ha smentito questa ipotesi, parlando apertamente di rottura: “Non ne parlo da mesi perché non voglio assolutamente stare in mezzo a questa situazione per tanti motivi. Ma dovete darvi una calmata perché non potete dare per certa una cosa solo perché avete visto due storie. Il giorno è composto da 24 ore! E comunque quando finisce una storia dovete accettarlo come lo accettano i diretti interessati, senza farvi venire le crisi!”.