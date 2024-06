Francesco Chiofalo ha svelato un retroscena relativo al Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island ha infatti rivelato di essere stato contattato (in passato) da Alfonso Signorini per partecipare ai casting del reality show di Canale 5. Casting che “Lenticchio” aveva superato, tanto da essere considerato un concorrente ufficiale prima dell’inizio del programma. Ma, poco prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà, pare che Chiofalo abbia ricevuto un “no”.

E’ stato lui stesso a raccontarlo rispondendo ai follower su Instagram: “Non ho mai raccontato questa storia. Qualche anno fa mi contattò Alfonso Signorini per partecipare ai casting del Gf Vip. Io partecipai al casting dove era presente anche Alfonso insieme ad altri autori. Venni confermato poche settimane dopo il casting come concorrente ufficiale del Gf Vip, con molto mesi di anticipo rispetto all’inizio del programma.

Poche settimane prima mi dissero che purtroppo non potevo più partecipare al reality, senza avermi mai dato una spiegazione. Peccato, perché sarebbe stata un’esperienza dove mi sarei divertito tantissimo e finalmente mi sarei potuto far conoscere per quello che sono davvero. Comunque ringrazio a prescindere Alfonso e gli autori per avermi contattato e aver provato a farmi entrare nel programma. L’ho apprezzato tantissimo”.