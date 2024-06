Dopo Siria e Matteo, Jenny e Tony (sui quali sono già arrivate diverse segnalazioni) e Christian e Ludovica e Martina e Raul e Alex e Vittoria e Luca e Gaia, Lino e Alessia sono la sesta coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island.

A scrivere al programma è stata lei che non nutre più alcuna fiducia in lui: “Sono Alessia, vengo da Napoli e ho 30 anni. Sono fidanzata con Lino da quattro anni. Ho scritto io a Temptation Island perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo. Non so se veramente non capisce o se è veramente scemo. La fiducia va guadagnata”.

La prima puntata di Temptation Island andrà in onda giovedì 27 giugno.