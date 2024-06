Dopo Siria e Matteo, Jenny e Tony (sui quali sono già arrivate diverse segnalazioni) e Christian e Ludovica e Martina e Raul e Alex e Vittoria, Luca e Gaia sono la sesta coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island. E’ stata lei a scrivere al programma in quanto lui l’ha già tradita tre volte.

“Sono Gaia, ho 24 anni, vengo da Riccione e sono fidanzata con Luca da un anno e otto mesi. Ho scritto io a Temptation Island in quanto durante la nostra storia di un anno e otto mesi mi ha già tradito tre volte. Ovviamente l’ho perdonato perché lo amo. Lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario”.

“Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se riesco ad essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo”, ha replicato lui.