Dopo la separazione con Fedez, Chiara Ferragni e Tony Effe hanno iniziato a scambiarsi like su Instagram, e il settimanale Chi li ha paparazzati in centro a Milano mentre erano a cena con degli amici in comune.

Deianira Marzano, nel corso di Gente di Marte, trasmissione radiofonica in onda su Radio Marte, ha rivelato di aver parlato direttamente con l’imprenditrice digitale. L’esperta di gossip ha detto che la Ferragni avrebbe smentito le voci su un presunto flirt con il trapper, sottolineando che tra di loro c’è una semplice amicizia.

“Avete visto cosa è successo tra Taylor Mega e Chiara? Taylor ha messo una t shirt con scritto ‘Sentiti ridicola’. Poi Taylor ha messo un post con la musica di Achille Lauro e Chiara con una canzone di Tony Effe. Io volevo capire di più su questa storia.

Io ovviamente l’ho contattata per chiedere spiegazioni e lei ha parlato. Chi? Chiara, la mia amica Ferragni. L’ho sentita e le ho chiesto delucidazioni su questa cosa lui e lei mi ha risposto ‘no, tra me e lui c’è solo un’amicizia, no story’. Se sono autorizzata a dire questo? Certo, mi ha autorizzato, lei con me devo dire che è gentilissima. Non stanno insieme ‘no story’. Perché lei lo sai che parla un po’ inglese e io riporto i messaggi per quello che sono davvero”.