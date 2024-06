Si è aperto un nuovo capitolo della telenovela che vede protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Dopo i presunti flirt del rapper con le modelle Garance Authié e Violeta Toloba e le frecciatine dell’imprenditrice digitale, quest’ultima è stata paparazzata in compagnia di Tony Effe. Il trapper è sempre stato in buoni rapporti con Fedez, tanto che sono stati visti insieme anche al party di lancio del disco Icon. Poi, circa due mesi fa, Federico Lucia ha smesso di seguire il collega su Instagram, e a svelare il motivo era stato Gabriele Parpiglia: “Ha levato il follow ad Achille Lauro, ma soprattutto a Tony. Il motivo sarebbe legato ad una ex di Effe. Pare infatti che ci siano dei messaggi tra Fedez e Taylor Mega, che è stata una fidanzata di Tony”.

Sono ormai diverse settimane che si vocifera di un’amicizia tra Chiara e Tony. I due, infatti, si seguono sui social e si scambiano like. A ciò si aggiunge che sono usciti insieme in centro a Milano, e le foto sono state pubblicate dal settimanale Chi.

“Questa settimana la copertina di Chi è dedicata a Fedez che sembra ormai pronto a svoltare definitivamente da Chiara Ferragni. Come canta in una sua celebre hit ‘Bella storia’, il rapper sembra fare sul serio con la giovane modella francese Garance Authié. ‘Chi’ in un reportage esclusivo vi mostra i giorni che la coppia ha trascorso insieme a Milano: inseparabili giorno e notte…

E Chiara? Risponde per le rime uscendo, insieme con altri amici, con il rapper Tony Effe, che da poco è entrato nella lista dei 'non più amici”'di Fedez…

Chiara fotografata a cena con il rapper romano Tony Effe (all’anagrafe Nicolò Rapisarda), manda un chiaro messaggio a Fedez. Perché si tratta di uno dei nomi più recenti nella lista dei suoi nemici, o quantomeno dei suoi non-amici ed ex-amici. Si è parlato del botta e risposta a distanza tra i due rapper in merito al featuring che Fedez aveva chiesto al collega per il brano Sexy Shop, ricevendo un rifiuto (Tony ha duettato invece con Gaia e ha superato in classifica il pezzo di Fedez ed Emis Killa)”.