Durante una diretta sui social, sono piovuti insulti e offese gratuite all’indirizzo di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, coppia nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Ma l’imprenditore laziale non ci sta, e in una storia su Instagram ha deciso di replicare agli hater.

“L’ignoranza e la maleducazione è una patologia che colpisce molte persone. Offendere, giudicare, parlare male degli altri, non è mai un comportamento onorevole. I pettegolezzi sono spesso figli dell’invidia, indicano piccolezza d’animo. Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano, ti offendono, eppure non possono fare a meno di osservarti. Perché quello che guardano della tua vita è comunque più interessante di quello che succede nella loro. Detto ciò, quando vi leggiamo, e ridiamo di voi, ripenso sempre ad una frase di Totò: ‘Quel che vuoi per me, il doppio lo auguro a te”.

Con compassione, Sergio Maria D’Ottavi”.