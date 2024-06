Anita Olivieri, reduce dalla rottura con Alessio Falsone, è tornata a parlare della sua vita sentimentale. Tra i due ex concorrenti del Grande Fratello, nonostante la relazione sia giunta al capolinea dopo circa due mesi, è rimasto un buon rapporto, fatto di affetto e stima reciproca, come ribadito da entrambi in più occasioni.

L’ex gieffina ha risposto alle curiosità dei follower, confessando di essere troppo “fredda” in amore: “Non mi innamorerò, punto. La verità è che sono troppo fredda, non rischio più di soffrire per amore da anni”.

Poi, Anita è tornata a parlare della sua storia con Alessio: “Io non ho mai detto né uno né l’altro. Non ho detto che non mi voglio innamorare, ma ho detto che non ci riesco. Né io né Alessio abbaiamo mai detto che eravamo innamorati, n* ci siamo mai detti cose più importanti. Ci stavamo conoscendo e vivendo. Chiaramente il sentimento era forte. Ma ad oggi sono contenta che non ci siamo sbilanciati, siamo stati vero, lo ripeto.

Se fosse stato per voi ci saremmo sposati, avuto figli e andati a convivere dopo una settimana. Ma voi non siete obiettivi, pensate a quello che volete vedere e non a chi deve viversi le cose e alle conseguenze di dire certe cose così presto (specialmente riguardo a una cosa nata in un programma tv, in un contesto anomali). Noi siamo stati cauti, e meno male! E per quanto mi riguarda comportarsi così è stato più reale e maturo di molte altre relazioni avute. Nel 2024 la gente si dice ti amo dopo una settimana. Io ci metto due anni, sono problemi vostri? No, fine”.

Infine, la Olivieri ha rivelato di essere rimasta scottata dall’esperienza al Grande Fratello e di non voler in nessun modo intraprendere con nuove conoscenze: “Forse non vi è chiaro che io sono rimasta traumatizzata dal programma. Ci risentiamo tra un anno per le relazioni, se non mi hanno rinchiusa!”.