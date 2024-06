Dopo i rumor su possibili tensioni tra ex gieffini durante la sua festa di compleanno, Letizia Petris ha rotto il silenzio pubblicando un lungo messaggio su suo canale broadcast “La cameretta di Letizia”.

Nella giornata di ieri erano arrivate diverse segnalazioni su una presunta maretta tra alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello che, evidentemente, non si erano ancora lasciati alle spalle le dinamiche interne alla Casa di Cinecittà.

Le segnalazioni sulla festa di Letizia Petris

Secondo alcuni testimoni, tra alcuni ex gieffini si respirava un clima di forte tensione, testimonianza del fatto che, nonostante il reality sia terminato ormai da oltre due mesi, le dinamiche nate nella Casa proseguono anche fuori dalle mura di Cinecittà. A svelare il retroscena è stato Amedeo Venza: “Durante i festeggiamenti del compleanno di Letizia, molti dei presenti hanno notato che tra alcuni ex concorrenti del GF c’era un po’ di maretta. Alcuni non si sono neanche salutati! Vi confermo che è tutto vero! C’è qualcuno che ha ancora il dente avvelenato”. Poi, l’esperto di gossip ha condiviso una segnalazione che gli è arrivata da un utente: “Buongiorno Amedeo. Ieri alla festa nessuno ha calcolato Greta, soprattutto Angelica che dice di essere una sua amica”.

A fornire ulteriori dettagli è stata un seguace di Deianira Marzano, che ieri era presente al Samsara. La testimone ha rivelato che Vittorio Menozzi sarebbe arrivato in ritardo, e che non avrebbe salutato tre dei suoi ex coinquilini: “Ciao Deianira, ho visto che Amedeo Venza ha pubblicato un pezzo sulla serata di ieri al compleanno di Letizia. Io ero al Samsara, e di dico che Vittorio è arrivato tardi e nemmeno ha fatto il pranzo. Verso le 19, mi mare. Ti faccio presente che Vitto appena arrivato ha salutato tutti tranne Sergio, Greta e Anita”.

In seguito, proprio per smentire questi ultimi rumor, Vittorio ha pubblicato tra le sue Instagram stories un selfie suo e di Greta, con l’ex gieffina che ha ripostato lo scatto, aggiungendo la didascalia “Il bene che ti voglio”.

Letizia Petris rompe il silenzio

A distanza di 48 ore dalla festa, Letizia ha dunque deciso di rompere il silenzio: “Comunque è stata una festa pazzesca, sono stati dolcissimi tutti quanti e chi più e chi meno mi ha fatto sentire speciale anche solo nell’essere venuto/a. Aggiungo che la festa è stata organizzata da PLOOM, e sono stati pazzeschi a fare tutto questo perché io non sarei nemmeno riuscita a organizzare le stanze d’hotel! Un grande grazie a Mauro che come sempre è famiglia per me, alle mie amiche di una vita, e ai nuovi amici del GF, a Paolo che mi ha aiutata a gestire i piccoli dettagli e mi ha fatto passare delle bellissime giornate, per amarmi incondizionatamente. A Perla, per la sorpresa bellissima e per ricordarmi cosa significa amica. A Elisa, che è mia sorella e in ogni sfaccettatura mi ricorda di quanto mi voglia bene. A Caterina e Mattia che ormai sono 20 anni che non mi sfangano più. Giuli, Carli, Gre, Marica, Benni, beh, senza fare la lista della spesa… Grazie a tutti”.

Proprio un passaggio del messaggio di Letizia (“[…] chi più chi meno mi hanno fatto sentire speciale”), ha fatto nascere nuove supposizioni da parte degli utenti. Chi degli ex gieffini fa parte dei “meno”? Incalzata dai fan, l’ex gieffina ha poi aggiunto: “E chi dà adito ai gossippari può uscire da questo canale. Non devo giustificarmi sul niente”.